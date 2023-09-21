Страны БРИКС поддержали председательство России

Председательство в объединении перейдет к Москве в 2024 году.

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Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС поддержали председательство РФ в БРИКС в ходе встречи на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает МИД России. Председательство перейдет к Москве в 2024 году.

Министры иностранных дел Бразилии, Индии, Китая и ЮАР выразили полную поддержку проведению XVI саммита БРИКС в Казани, говорится в сообщении.

Главы МИД обсудили сотрудничество между странами-участницами объединения, а также возможность взаимной поддержки инициатив на 78-й сессии ГА ООН.

Ранее в ходе саммита БРИКС в ЮАР было принято решение пригласить в объединение Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Их членство начнется 1 января 2024 года.