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Шойгу: санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность

08:39 20.09.2023
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, несмотря на попытки Вашингтона и его западных союзников противодействовать этому. Такое заявление сделал Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани.

«Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников», - сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что санкционное давление на РФ и Иран показывает свою бесперспективность, подчеркнув, что диалог между странами развивается особенно интенсивно.

Кроме того, глава МО РФ заявил о готовности продолжать укреплять стабильность и безопасность на Ближнем Востоке. По словам Шойгу, высокая динамика встреч свидетельствует об общем настрое на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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