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В Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом

Максим Крюков
07:44 20.09.2023
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, угрозы распространения огня нет.
© Видео: this_is_sochi, VK © Фото: this_is_sochi, VK
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Утром 20 сентября в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с дизельным топливом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров», - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал. Глава региона добавил, что на место происшествия было привлечено более 60 человек и 15 единиц техники. По словам Кондратьева, угрозы распространения огня нет. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

На прошлой неделе произошел пожар в торговом центре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Сообщалось, что возгорание было ликвидировано на площади 1 000 квадратных метров, при этом само здание имеет площадь не менее 2 000 квадратных метров.

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