В стране и мире Пожар в торговом центре Петербурга ликвидирован Дарина Криц Огонь охватил площадь 1000 квадратных метров, само здание имеет площадь не менее 2000 квадратных метров. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пожар во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга локализовали. Сообщается, что горение было на площади 1000 квадратных метров. Само здание имеет размеры 40х50 метров. Обновленные данные сообщил телеграм-канал Оперативный МЧС Петербурга. «В здании размером 40х50, происходило горение на площади 1000 кв.м. В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. В 01:40 пожар локализован. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - опубликовало информацию ведомство. К тушению огня были привлечены 18 единиц техники и 62 человека. По данному адресу расположен торговый центр. Прежде мы сообщали, что онлайн-карты указывают на то, что также там расположен ресторан. Экспертное мнение и аналитика