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Hill: украинцы должны смириться с мыслью о капитуляции при Байдене или Трампе

Сергей Лебедев
05:15 20.09.2023
Обозреватель Джозеф Боско считает, что нынешний американский президент может сдаться под давлением антивоенных демократов и изоляционистов-республиканцев.
Hill: украинцы должны смириться с мыслью о капитуляции при Байдене или Трампе
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress
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Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при втором президентском сроке Дональда Трампа или переизбрании Джо Байдена, заявил обозреватель Hill Джозеф Боско. По его словам, учитывая долгую историю непостоянства нынешнего американского лидера в вопросах национальной безопасности, вполне возможно, что под давлением антивоенных демократов и изоляционистов-республиканцев он может сдаться.

«Он может настоять на том, чтобы Зеленский получил лучшее территориальное урегулирование, какое только сможет. <...> Байден вполне мог бы добиться того же пораженческого результата, которого хвастается достигнуть Трамп за один день переговоров с высокими ставками», - подчеркивает Джозеф Боско.

Он также отмечает, что заявленная стратегия Дональда Трампа по сути является политикой, уже которой следует администрация Джо Байдена.

«Украинцам придется пережить вероятность вынужденной капитуляции во время второго срока Трампа, либо Байдена», - уверен обозреватель.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, но СМИ об этом не пишут.

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