Япония в августе нарастила экспорт в Россию медизделий, стали и железа

В то же время снизились поставки из России в Японию зерновых, морепродуктов, железа и стали и цветных металлов.

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Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в августе вырос на 577,7% по сравнению с 2022 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина. Поставки железа и стали возросли на 312,5%.

Вместе с тем Япония сократила экспорт в РФ генераторов на 78,5% по сравнению с августом прошлого года, компьютеров - на 97,7%, а комплектующих для них - на 99,3%, уточняет РИА Новости.

Существенно снизился экспорт из Японии автомобилей - на 42,6%. Легковых автомобилей в августе поставлялось меньше на 42,5%, грузовиков и автобусов - на 46%. Экспорт мотоциклов в этот период снизился на 35,6%.

В то же время импорт из России в Японию зерновых сократился на 66,9%, морепродуктов - на 40,3%, железа и стали - на 73% и цветных металлов - на 80,7%.

Япония запретила с 9 августа экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра и машин с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств.