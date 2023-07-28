Япония запретила экспорт в РФ авто с объемом двигателя более 1,9 литра и гибридов

Под запрет попали также покрышки для грузовых транспортных средств.

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Правительство Японии приняло решение запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя больше 1,9 литра, машин с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру.

Запрет вступит в силу 9 августа.

Ранее сообщалось, что Токио намерен полностью перекрыть каналы экспорта в Россию машин объемом двигателя свыше 1,9 литра, в том числе с пробегом, а также всех гибридных машин и электромобилей.

В апреле 2022 года Япония запретила экспорт в Россию автомобилей свыше 43,2 тысячи долларов. В июне 2022 года под запрет попал экспорт в Россию бульдозеров, самосвалов и грузовых автомобилей.