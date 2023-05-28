Вулканологи на Камчатке зафиксировали два выброса пепла на Шивелуче

Извержение вулкана на видео напоминает пароход с двумя трубами с клубами пара.

© Видео: t.me.kbgsras © Фото: t.me.kbgsras

Сейсмологи на Камчатке зафиксировали новое извержение вулкана Шивелуч. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На кадрах видео с места извержения видно, что вулкан выпускает два столба пара и пепла и напоминает пароход с двумя трубами.

По данным ученых, вулкан «проснулся» 28 мая около 8:00 и начал извергать тонны пирокластического материала - опасной смеси из пепла и горных пород, температура которой достигает 800 градусов.

Парящие столбы пепла понимаются в атмосферу на высоту до 3,5 км.

Специалисты не спешат с прогнозом парогазовой активности самого беспокойного вулкана на Камчатке.

Напомним, что вулкан Шивелуч неоднократно показывал свой взрывной характер. В апреле во время очередного извержения он покрыл 10-сантиметровым слоем пепла окрестности, из-за пеплопада было закрыто авиасообщение, а поселок Ключи, что в 47 километрах от Шивелуча, остался без воды из-за нарушения водоснабжения.