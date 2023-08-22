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На Краснолиманском направлении артиллеристы обстреляли противника агитснарядами

07:19 22.08.2023
Специальные снаряды разрываются в воздухе, и листовки рассеиваются на определенную площадь.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) обстреляли полиции украинских боевиков на Краснолиманском направлении 122-миллиметровыми агитационными снарядами. Стрельба велась из гаубицы Д-30.

Листовки сворачиваются в рулоны нужного размера и помещаются в специальные снаряды вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества. Каждый такой снаряд содержит в себе более 300 листовок формата А5.

Листовки призывают украинских военнослужащих добровольно сложить оружие и сохранить себе жизнь и здоровье. Каждый такой боеприпас красный цвет и надпись - «Агит», чтобы его нельзя было спутать с обычным боевым. Взрыватель имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели. Артиллеристы посылают агитснаряды на расстояние больше 10 км.

«Листовки загружаются для того, чтобы украинские военнослужащие на позициях принимали верные решения. Сохранили себе жизнь, сдались в плен и в дальнейшем вернулись к своим родственникам, - рассказал военнослужащий ЦВО с позывным «Альфа».

Агитснаряды разрываются в воздухе, и листовки рассеиваются на определенную площадь.

«Знаем уже и из Сети и из СМИ - они не хотят уже с нами вести боевые действия. Тем самым пытаемся додавить их моральное положение, чтобы они склонялись к правде, которую они уже сами давно знают», - говорит старший офицер батареи с позывным «Вязьма».

Ранее пленный украинец сообщил, что военнослужащим ВСУ приходилось покупать боеприпасы за свой счет. Военнослужащий Роман Смоленюк рассказал, что начальство относилось к простым бойцам крайне пренебрежительно, называя их «одноразками».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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