В стране и мире В МО РФ сообщили о перехвате вражеского БПЛА над Белгородской областью Елизавета Егорова Российские военные предотвратили террористическую атаку Киева в небе над Белгородской областью. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Минобороны России сообщили о перехвате украинского дрона вечером первого сентября в небе над Белгородской областью. Террористическая атака на территории РФ не допущена. «Первого сентября около 23:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> Украинский БПЛА был перехвачен над территорией Белгородской области», - заявили в МО РФ. Несколькими часами ранее над регионом был сбит еще один дрон противника. Террористическую атаку предотвратили наши силы ПВО. Ранее стало известно о пресечении нарушения границ РФ . Российские истребители не дали американским дронам MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk» вторгнуться в наше воздушное пространство. Экспертное мнение и аналитика