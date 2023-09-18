На Краснолиманском направлении «Тюльпан» уничтожил опорный пункт боевиков

Артиллеристы ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 километров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчет 240-мм миномета 2С4 «Тюльпан» Центрального военного округа уничтожил опорные пункты и укрепленные сооружения украинских боевиков на Краснолиманском направлении специальной операции. Кадры боевой работы показало Министерство обороны Российской Федерации.

После выдвижения на неподготовленные позиции бойцы ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 километров. Для нанесения максимального поражения используют взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа укреплений.

Стрельба ведется по опорным пунктам и скоплениям сил врага с корректировкой расчетами беспилотников. При этом минометчики постоянно меняют огневые позиции.

«Пробивная способность достигает таких мощностей, что миномет способен пробить железобетонное сооружение глубиной на 6 метров», - сказал старший офицер батареи.

Напомним, ранее Минобороны России показало, как экипажи Ка-52 «Аллигатор» уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских боевиков. На боевых вылетах летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений националистов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.