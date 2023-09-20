При этом, по словам Джексона Хинкла, Запад представляет собой пустотелый скелет власти.

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Подавляющее большинство мирового населения поддерживает Россию и ее действия в рамках специальной операции. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл. Он также отметил, что Соединенные Штаты и Европа считают себя «арбитрами истины и мировыми жандармами», но ситуация складывается иначе.

«Запад представляет собой пустотелый скелет власти», - сказал Джексон Хинкл в интервью RT.

Напомним, ранее американский журналист прибыл в Москву. В ходе прогулки по российской столице он оценил ее чистоту, красоту, выстроенную на высшем уровне инфраструктуру.

Также Джексон Хинкл обратил внимание на отсутствие бездомных и наркоманов на улицах города. По его словам, в США нет ничего подобного.