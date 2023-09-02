В стране и мире На Северском направлении экипажи Т-90М «Прорыв» не подпустили врага к своим оборонительным позициям Сложность работы гвардейцев-танкистов обусловлена интенсивным огневым противостоянием и проходящей между двумя высотами линией боевого соприкосновения. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На Северском направлении в зоне проведения спецоперации работают гвардейские танковые экипажи Т-90М «Прорыв», приданных подразделениям тульских десантников. Минобороны РФ публикует кадры их боевой работы в День российской гвардии. Танки выдвинулись на боевую позицию. При отражении атаки они уничтожили технику украинских националистов. Прицельным огнем и прямой наводкой танковые экипажи нанесли неприятелю большой урон. Дальнейшее продвижение противника в сторону оборонительных позиций было остановлено. © Минобороны России Работа на Северском направлении сложна ввиду интенсивности ежедневного огневого противостояния, а также непростого рельефа местности - между двумя высотами проходит линия боевого соприкосновения. Гвардейцы-танкисты стараются подойти на максимально близком расстоянии к противнику, позиции которого расположены на противоположной стороне. Ранее оборонное ведомство показало кадры уничтожения боевиков танками Т-72Б3 и Т-90. Экипажи танков Южного военного округа наносят удары по националистам с закрытых огневых позиций, отводя на корректуру максимум один выстрел, а «второй уже точно в цель летит», сказал командир танковой роты. Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика