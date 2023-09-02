На Северском направлении экипажи Т-90М «Прорыв» не подпустили врага к своим оборонительным позициям
Сложность работы гвардейцев-танкистов обусловлена интенсивным огневым противостоянием и проходящей между двумя высотами линией боевого соприкосновения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На Северском направлении в зоне проведения спецоперации работают гвардейские танковые экипажи Т-90М «Прорыв», приданных подразделениям тульских десантников. Минобороны РФ публикует кадры их боевой работы в День российской гвардии.
Танки выдвинулись на боевую позицию. При отражении атаки они уничтожили технику украинских националистов. Прицельным огнем и прямой наводкой танковые экипажи нанесли неприятелю большой урон. Дальнейшее продвижение противника в сторону оборонительных позиций было остановлено.
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