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С закрытых огневых позиций: кадры уничтожения боевиков танками Т-72Б3 и Т-90

06:44 22.08.2023
Наведение на цели и корректировка огня осуществляется расчетами беспилотников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 и Т-90 Южного военного округа в ходе специальной военной операции. Военные выполняют задачи по уничтожению украинских огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники, расположенных в населенных пунктах.

Наведение на цели и корректировка огня осуществляется расчетами беспилотников. Танкисты, поддерживая штурмовые подразделения, выдвигаются в указанный район и в соответствии с полученными данными наносят удары по врагу.

«С закрытых огневых позиций стреляем точно. Максимум на корректуру один выстрел нужен. Второй уже точно в цель летит», - признается командир танковой роты.

Ранее МО РФ опубликовало кадры уничтожения танка украинских националистов дронами-камикадзе. БПЛА управлялись с помощью технологии FPV-контроля «от первого лица». Для уничтожения боевой машины понадобилось два беспилотника.

Первый дрон атаковал танк спереди, после чего из корпуса машины начал валить дым. После этого по танку сзади ударил второй.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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