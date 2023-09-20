403 миллиона за дачу Сталина: с чем столкнуться будущие владельцы усадьбы

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В Мытищах выставили на торги заброшенную дачу Иосифа Сталина. Сейчас там царит запустение. Окна и двери заколочены. Повсюду чувствуется сырость. Но даже в таком виде памятник архитектуры регионального значения является настоящей находкой для историков.

Сталин переехал сюда после трагического ухода из жизни его супруги Надежды Аллилуевой. И, пока строили «Ближнюю дачу», сам он бывал в усадьбе Липки-Алексеевское, что называется наездами, в течение двух лет.

«К сожалению, здесь осталось не так много аутентичной мебели, но некоторые из них остались. Например, это трюмо. Это предположительно 20-30-е годы XX века», - говорит краевед Сергей Егоров.

Специально для вождя в здании был построен лифт. В особняке появилась парадная анфилада комнат. Также выкопали бомбоубежище.

«Было три входа: из главного дома, из кухонного корпуса и из парка. Это как раз вход, который был в парке», - показывает краевед.

Сейчас в бомбоубежище не попасть. Его затопили, когда дачу вывели из подчинения Девятого управления КГБ.

В запустение пришли и гипсовые львы, которые на своем веку повидали немало хозяев. Чтобы вернуть статуям былое величие, сейчас здесь трудятся волонтеры.

«У меня здесь ребенок лечился. Я благодарна этому месту потому, что ребенок выздоровел», - говорит волонтер Людмила Думенова.

Когда сыну женщины было два года, ему поставили страшный диагноз «нефробластома». На химиотерапию ушло полтора года. И все это время он находился здесь. В конце 90-х здание передали под реабилитацию детей с тяжелыми онкологическими заболеваниями.

Дача-усадьба пустовала с 2004 года. Сейчас ее выставили на аукцион. Начальную цену лота определили в 403,49 миллиона рублей. Благодаря богатой истории, у будущего владельца появятся серьезные обязательства перед государством.

«В рамках законодательства об объектах культурного наследия новый собственник должен будет подготовить проект реставрации и приспособление этого объекта. И через установленные законодательством процедуры получить все необходимы согласования и разрешения», - подчеркивает управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Напомним, дачу выставили на аукцион больше месяца назад. Торги состоятся 3 ноября. Потенциальным покупателям придется внести залог в размере 80 миллионов рублей.