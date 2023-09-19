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Украина пригрозила ответным эмбарго на ряд товаров из Польши и Венгрии

Елизавета Кондрикова
16:58 19.09.2023
В Киеве назвали «недружественными» действия этих стран по запрету на импорт украинских сельхозпродуктов.
Украина пригрозила ответным эмбарго на ряд товаров из Польши и Венгрии
© Фото: Dwi Anoraganingrum, Geisler-Fotop, Global Look Press
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Киев пригрозил принять ответные зеркальные меры в отношении Польши и Венгрии и запретить импорт ряда товаров из этих стран на Украину, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран», - говорится в сообщении украинского премьера в Telegram-канале.

Подобные действия Польши и Венгрии были встречены украинской стороной как «недружественные», и было начато «антидискриминационное расследование» в отношении решений этих стран.

Напомним, накануне Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок зерновых по итогу их решения наложить эмбарго на поставки зерна с Украины. Известно, что киевский режим пригрозил пожаловаться в ВТО из-за подобных действий.

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