Число пострадавших при взрыве газа в квартире в Балашихе возросло до 15 человек
На месте частичного обрушения жилого дома в Балашихе продолжаются спасательные работы, действует тяжелая техника. Об этом сообщила корреспондент «Звезды» с места происшествия.
«В воздухе до сих пор едкий запах дыма из-за того, что несколько раз было возгорание», - рассказала корреспондент с места событий.
Техника продолжает уборку бетонных плит и мусора с места обрушения, для обеспечения работы спасателей было развернуто специальное световое оборудование. Очаги возгорания продолжают тлеть, из-за этого в воздухе сохраняется сильный запах дыма.
Сообщается, что местных жителей не пускают в свои квартиры. Предварительно, они смогут попасть домой не раньше завтрашнего утра и только для того, чтобы могли забрать свои личные вещи.
По данным медицинских служб Подмосковья, количество пострадавших в этой трагедии увеличилось до 15 человек.
Напомним, сегодня утром в результате взрыва газа в квартире жилого дома в Балашихе обрушилось перекрытие, в доме началось задымление. По сообщениям, погибли пятеро человек, еще 13 получили травмы различной степени тяжести. При попытке провести спасательные работы погибли еще двое сотрудников МЧС.