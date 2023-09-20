Число пострадавших при взрыве газа в квартире в Балашихе возросло до 15 человек

Корреспондент «Звезды» также сообщила, что местные жители смогут попасть в квартиры не раньше 10 часов завтрашнего утра.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба МЧС РФ

На месте частичного обрушения жилого дома в Балашихе продолжаются спасательные работы, действует тяжелая техника. Об этом сообщила корреспондент «Звезды» с места происшествия.

«В воздухе до сих пор едкий запах дыма из-за того, что несколько раз было возгорание», - рассказала корреспондент с места событий.

Техника продолжает уборку бетонных плит и мусора с места обрушения, для обеспечения работы спасателей было развернуто специальное световое оборудование. Очаги возгорания продолжают тлеть, из-за этого в воздухе сохраняется сильный запах дыма.

Сообщается, что местных жителей не пускают в свои квартиры. Предварительно, они смогут попасть домой не раньше завтрашнего утра и только для того, чтобы могли забрать свои личные вещи.

По данным медицинских служб Подмосковья, количество пострадавших в этой трагедии увеличилось до 15 человек.

Напомним, сегодня утром в результате взрыва газа в квартире жилого дома в Балашихе обрушилось перекрытие, в доме началось задымление. По сообщениям, погибли пятеро человек, еще 13 получили травмы различной степени тяжести. При попытке провести спасательные работы погибли еще двое сотрудников МЧС.