Ведущая «Звезды» ответила на вопросы участников Всероссийской МедиаЛаборатории

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сразу в пяти регионах в эти дни проходит Всероссийская МедиаЛаборатория. Организатор - молодежное объединение «Движение Первых». Участники знакомятся с трендами медиаиндустрии, основами видеопродакшна, учатся писать сценарии, снимать и монтировать. На площадке форума в Вологодской области мастер-класс провела ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик.

«Я вижу, что эти дети занимаются журналистикой, с ними занимаются, снимают сюжеты, многие из них работают ведущими, корреспондентами, заряд энергии и бодрости колоссальный. Одно пожелание, чтобы таких мероприятий было как можно больше», - отметила журналист, ведущая программы «Итоги дня» на телеканале «Звезда» Ирина Лосик.

В конце июля в Москву съехались 150 лучших юнармейцев со всех уголков России. Они стали участниками медиафорума, на котором их обучали видеомонтажу, программированию дронов и тд. В Москве участников форума ждали мастер-классы и тренинги, в том числе и от наших коллег.