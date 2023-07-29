Свыше 150 юнармейцев съехались в Москву на медиафорум «Юнкор»

В рамках проекта его юные участники познают азы программирования, видеосъемки и монтажа, а также освоят виртуальную реальность.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве начал работу всероссийский медиафорум «Юнкор». На площадке ЦСКА собрались 150 лучших юнармейцев со всех уголков нашей страны. Все они занимаются журналистикой, многие уже делают собственные проекты в своем регионе.

В рамках проекта «Юнкор», они обучаются видеосъемке, монтажу, программированию дронов и осваивают виртуальную реальность. В Москве участников форума ждут мастер-классы и тренинги, в том числе и от наших коллег.

«Вы выбрали очень интересное направление - журналистику. Если вы в будущем выберете ее в качестве профессии, поверьте, вы не ошибетесь. Вы всегда будете в гуще событий, вы всегда будете иметь возможность развиваться. А главное, вы всегда сможете приносить пользу своей стране. Потому что сегодня, как никогда, важна честная журналистика, где не будет места фальсификации, подмене понятий. И за вами, собственно, будущее», - обратилась к юнармейцам журналист и телеведущая «Звезды» Ирина Лосик.

Ранее ряды юнармейцев пополнились. В организацию приняли более 80 школьников из Донецкой народной республики. Это самые активные ученики, которые на протяжении минувшего года участвовали в общественной деятельности, были волонтерами. Торжественная церемония состоялась на территории народного военно-исторического музея «Самбекские высоты».