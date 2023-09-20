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Нейтральные спортсмены не получат призовые в России за участие в ОИ-2024

Елизавета Кондрикова
19:05 20.09.2023
Ранее в России было принято решение не бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже.
Нейтральные спортсмены не получат призовые в России за участие в ОИ-2024
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Российские спортсмены, участвующие в Олимпийских Играх-2024 в Париже, не получат призовые в России за свои выступления. Об этом сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров на заседании комитета Госдумы.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет (МОК)», - передает ТАСС слова Кадырова.

Он добавил, что вопрос о награждении в России будет решаться отдельно, если спортсмены выиграют медаль любого достоинства на Играх. Всего на участие российских спортсменов в соревнованиях в Париже заложено 882,2 млн рублей.

Напомним, ранее прошло расширенное заседание Комиссии спортсменов олимпийского комитета России, на котором было принято решение не бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, несмотря на запрет со стороны МОК участвовать с государственными символами и с любыми связями с силовыми структурами. 

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