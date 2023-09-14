На заседании олимпийского комитета решили, стоит ли бойкотировать Игры-2024 в Париже

МОК выкатил перечень запретов для российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. В частности, им нельзя будет выступать с государственными символами. Под запрет попадают и любые связи с силовыми структурами.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня прошло расширенное заседание Комиссии спортсменов олимпийского комитета России. Речь на нем шла о предстоящей Олимпиаде в Париже, до которой осталось меньше года. Российские спортсмены активно обсуждали, стоит ли ехать на Игры-2024 на условиях МОК и международных федераций. Далеко не все считают их справедливыми.

«Те рамки, которые они нам ставят - это не правильно с точки зрения спорта, прав человека и свободы слова. Это преступление. Я живу в своей стране, я люблю свою Родину», - сказал серебряный призер Олимпийских игр в синхронных прыжках с трехметрового трамплина Евгений Кузнецов.

МОК не собирается допускать россиян и белорусов в командных соревнованиях. Не разрешат спортсменам выступать и с государственными символами - ни флагов, ни гимнов. Среди условий есть и такие: атлет не должен быть связан с силовыми структурами, а это напрямую касается многих спортсменов, в том числе из ЦСКА и Динамо. Несмотря на это, игры бойкотировать РФ не собирается.

Подробнее про сегодняшнее заседание и про то, что по поводу запретов думают российские спортсмены, смотрите в сюжете Дарии Сенниковой.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что может уехать через несколько месяцев в Эстонию. Такое высказывание показалось экс-главному тренеру и спортивному директору «Зенита» шокирующим.