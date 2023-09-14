Спорт Спорт Спорт

На заседании олимпийского комитета решили, стоит ли бойкотировать Игры-2024 в Париже

Дария Сенникова
Елизавета Егорова
21:02 14.09.2023
МОК выкатил перечень запретов для российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. В частности, им нельзя будет выступать с государственными символами. Под запрет попадают и любые связи с силовыми структурами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Сегодня прошло расширенное заседание Комиссии спортсменов олимпийского комитета России. Речь на нем шла о предстоящей Олимпиаде в Париже, до которой осталось меньше года. Российские спортсмены активно обсуждали, стоит ли ехать на Игры-2024 на условиях МОК и международных федераций. Далеко не все считают их справедливыми.

«Те рамки, которые они нам ставят - это не правильно с точки зрения спорта, прав человека и свободы слова. Это преступление. Я живу в своей стране, я люблю свою Родину», - сказал серебряный призер Олимпийских игр в синхронных прыжках с трехметрового трамплина Евгений Кузнецов.

МОК не собирается допускать россиян и белорусов в командных соревнованиях. Не разрешат спортсменам выступать и с государственными  символами - ни флагов, ни гимнов. Среди условий есть и такие: атлет не должен быть связан с силовыми структурами, а это напрямую касается многих спортсменов, в том числе из ЦСКА и Динамо. Несмотря на это, игры бойкотировать РФ не собирается. 

Подробнее про сегодняшнее заседание и про то, что по поводу запретов думают российские спортсмены, смотрите в сюжете Дарии Сенниковой.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что может уехать через несколько месяцев в Эстонию. Такое высказывание показалось экс-главному тренеру и спортивному директору «Зенита» шокирующим.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:00 В стране и мире
Видео
Приглашенная Путиным на запуск «Союза» лицеистка Андреева приехала на Байконур
15:53 В стране и мире
МИД России объявил персонами нон грата двух американских дипломатов
15:28 Спорт
Видео
Президент ОКР Поздняков: РФ не будет бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже
14:58 В стране и мире
Путин подарил Ким Чен Ыну побывавшую в космосе перчатку от скафандра и карабин
14:21 Армия
МО РФ сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море
Популярное
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
В РФС раскритиковали призыв Карпина к футболистам уезжать из России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.