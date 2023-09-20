МО РФ: с 13:00 нарушений прекращения огня в Нагорном Карабахе не выявлено

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Круглосуточный мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе не выявил случаев нарушения режима прекращения огня в регионе, достигнутого сегодня днем. Об этом стало известно из информационного бюллетеня Министерства обороны Российской Федерации.

«С 13:00 20 сентября 2023 г. случаев нарушения режима прекращения огня не зафиксировано», - говорится в бюллетени.

В ведомстве добавили, что при посредничестве российских миротворцев удалось провести эвакуацию мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов, гражданское население обеспечено укрытием и горячей пищей. Российские военные медики также оказали необходимую медицинскую помощь 16 мирным жителям.

Напомним, сегодня днем в Минобороны РФ сообщили о том, что между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха удалось достичь договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе. Контроль за соблюдением договоренностей будет осуществляться в сотрудничестве с командованием российских миротворцев.