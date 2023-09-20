Эксперт Скрипка объяснил санкции Норвегии против автомобилей из России

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Присоединение Норвегии к запрету въезда автомобилей с российскими номерами на территорию Евросоюза было ожидаемо. Таким мнением со «Звездой» поделился научный сотрудник Центра Северной Европы Отдела страновых исследований ИЕ РАН Иван Скрипка.

«Это произошло в общеевропейском фарватере. Норвегия хоть и не входит в ЕС, но имеет с ним партнерские отношения и поддерживает его решения. Это ожидаемо, учитывая, что последние два года Норвегия поддерживала все пакеты санкций, кроме тех, что затрагивают ее интересы», - сказал Скрипка.

Впрочем, недружественный жест официального Осло доставит неудобства не только россиянам, но и самим норвежцам - жителям приграничных территорий.

«Это доставит неудобства жителям приграничных территорий и не только российских, но и норвежского Киркенеса. Там есть и дружеские и родственные и торговые связи и вся эта цепочка будет нарушена», - добавил эксперт.

Ранее об аналогичном запрете заявили власти Польши. Санкции Варшавы распространяются как на личные, так и на коммерческие перевозки.