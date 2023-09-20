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В Кремле заявили, что оснований говорить об этнических чистках в Карабахе нет

Тимур Шерзад
18:19 20.09.2023
Дмитрий Песков подчеркнул, что все права жителей Нагорного Карабаха должны быть соблюдены.
В Кремле заявили, что оснований говорить об этнических чистках в Карабахе нет
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе нет. 

«Пока нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность», - заявил он «Первому каналу».

Он добавил, что права всех жителей Карабаха должны быть соблюдены азербайжданской стороной. При этом Песков отметил, что Россия признает ситуацию, сложившуюся в этом регионе, внутренним делом Азербайджана.

Дмитрий Песков добавил, что также Россия рассчитывает, что Баку будет соблюдать данное собой обещание не бить по гражданским целям. 

Ранее МО РФ заявило, что при посредничестве миротворцев была достигнута договоренность о прекращении боевых действий в Карабахе.

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