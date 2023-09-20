Сергей Лавров прибыл в Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

В Нью-Йорке сегодня проходит 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Штаб-квартиру ООН для участия в 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой дипломат возглавляет российскую делегацию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Первая двусторонняя встреча у Сергея Лаврова в ООН с иорданским коллегой», - написала в своем Telegram-канале Захарова.

Ранее также представитель России при ООН Василий Небензя анонсировал участие Лаврова в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, которое пройдет сегодня 20 сентября. На заседании планируется выступление Владимира Зеленского.