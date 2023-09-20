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В МИД назвали учения НАТО провокацией и подготовкой к столкновению с Москвой

Ян Брацкий
17:29 20.09.2023
По мнению замглавы МИД РФ Александра Грушко, учения НАТО являются демонстрацией силы и давлением на Москву.
В МИД назвали учения НАТО провокацией и подготовкой к столкновению с Москвой
© Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Запланированные на 2024 год учения НАТО Steadfast Defender являются подготовкой к военному столкновению с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Намерения Североатлантического альянса дипломат назвал «очередным осознанным шагом по дестабилизации ситуации на севере Европы».

«Это провокационные учения, они носят явный агрессивный характер, это демонстрация силы, попытка военно-политического давления на Россию, и сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с Россией», - заявил Грушко.

Дипломат отметил, что «с военной точки зрения это ничего не даст», но подчеркивает необходимость и далее обеспечивать безопасность России на западных рубежах.

Учения Steadfast Defender станут крупнейшими с момента окончания холодной войны. Основные действия развернутся на территории Германии, Польши и стран Прибалтики. НАТО задействует более 40 тысяч военнослужащих.

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