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В НАТО анонсировали крупнейшие учения после холодной войны

Игнат Далакян
20:48 16.09.2023
По его словам, в военных учениях примут более 40 тысяч военных из разных стран-членов альянса.
В НАТО анонсировали крупнейшие учения после холодной войны
© Фото: David Young dpa Globallookpress
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Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс проведет самые масштабные со времен холодной войны учения Steadfast Defender. По его словам, учения пройдут в Германии, Польше и трех странах Балтики.

«Более 40 тысяч военных из разных стран-членов альянса проведут учения в Германии, Польше и трех странах Балтии», - цитирует РИА Новости представителя НАТО.

Согласно словам Бауэра, военный блок «ожидает новая эра коллективной обороны».

Ранее газета Financial Times сообщала, что члены НАТО хотят провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Издание писало, что учения начнутся весной 2024 года.

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