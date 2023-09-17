Тишковец сообщил о небывалой за столетие жаре в России

В начале следующей недели температура воздуха прогреется до 22 градусов, что является небывалой для России субтропической жарой.

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе Россию ждет небывалая субтропическая жара, которой в стране не видели почти 100 лет.

«То, что ожидает нас в конце следующей недели - выше всякой похвалы и тянет на сенсацию - такого в природе не было почти 100 лет!» - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в начале недели температура поднимется до 16-22 градусов, есть вероятность редкого дождя. В Центральной части России среднемесячная температура на 1,5 градуса выше нормы.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала нашему телеканалу, что столицу в конце месяца может ожидать повторение бабьего лета. Однако не стоит надеяться на то, что теплая погода задержится в Москве надолго.