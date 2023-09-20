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Шойгу ознакомился с иранскими ракетами и беспилотниками на выставке в Тегеране

12:20 20.09.2023
Выставка проводилась аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с ракетами и беспилотниками иранского производства на выставке в Тегеране. Об этом сообщает МО РФ. 

Выставку организовали аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана. На ней была продемонстрирована продукция военно-промышленного комплекса этой страны. 

Российскому министру обороны продемонстрировали ракетное вооружение, беспилотники и средства ПВО производства Ирана. В число этих образцов вошли тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты большой и средней дальности. 

Также были показаны трофейные беспилотники производства Соединенных Штатов Америки.

Завершив осмотр, Сергей Шойгу сделал запись в Книге почетных гостей. 

Ранее Шойгу обсудил с начальником Генштаба Вооруженных сил Ирана актуальные вопросы развития двустороннего военного сотрудничества Москвы и Тегерана. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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