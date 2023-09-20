Спасенный год назад медведь Диксон умер в Московском зоопарке

Раненое животное нашли в сентябре прошлого года на острове Диксон в Красноярском крае.

© Видео: Moscowzoo_official, Telegram © Фото: Moscowzoo_official, Telegram

В Московском зоопарке умер медведь Диксон, который год назад был спасен после огнестрельного ранения. Об этом зоопарк сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы смогли подарить нашему спасенышу еще один год жизни... Он не пропал в той угольной куче. Он жил, окруженный нашей любовью», - говорится в сообщении.

Напомним, раненое животное нашли в сентябре прошлого года на острове Диксон в Красноярском крае.

Для лечения зверя транспортировали в Москву. Ветеринары зафиксировали у него раны и порезы, сильное обезвоживание, а также паралич задних конечностей.

«У него появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в свой уличный вольер... Диксон умер от острой сердечно-легочной недостаточности - во сне», - добавили в зоопарке.

Ветврачи пришли к выводу, что самочувствие Диксона ухудшилось, в частности, по причине прогрессирующего поражения спинного мозга.