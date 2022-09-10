Спасенный с острова Диксон белый медведь перенес процедуру КТ

Процедура заняла около 15 минут, после чего ветврачи обследовали еще и спинной мозг животного.

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Белый медведь, переданный в Московский зоопарк с острова Диксон, успешно прошел процедуру КТ. Она необходима для того, чтобы ветеринарные врачи выяснили причину паралича задних лап животного.

В клинику зверя доставили в специальной транспортировочной клетке, предварительно погрузив в глубокий медикаментозный сон, написала в своем Telegram-аккаунте генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

«Процедура заняла около 15 минут. Сразу после нее ветврачи решили все же сделать медведю и местное МРТ - поскольку были обнаружены гематомы в спинном мозге. Исследовали прицельно область поражения - грудной отдел. В этом месте пуль нет, поэтому металл не препятствовал обследованию. На диагностику потребовалось еще 40 минут. Результаты расшифруют чуть позже. А мы с мишкой уже возвращаемся в зоопарк», - рассказала Акулова.

Молодого медведя обнаружили в поселке Диксон 3 сентября - рана в области лопатки сильно ослабила его, животное могло шевелить только головой и передними лапами.

На место вылетела команда московских специалистов. Хищника осмотрели и перевязали, а затем транспортировали самолетом в Норильск, где дополнительно осмотрели на наличие инородных предметов в теле. Сейчас медведь находится под контролем специалистов столичного зоопарка и ветврачей.