Спасенный с острова Диксон белый медведь перенес процедуру КТ
Белый медведь, переданный в Московский зоопарк с острова Диксон, успешно прошел процедуру КТ. Она необходима для того, чтобы ветеринарные врачи выяснили причину паралича задних лап животного.
В клинику зверя доставили в специальной транспортировочной клетке, предварительно погрузив в глубокий медикаментозный сон, написала в своем Telegram-аккаунте генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.
«Процедура заняла около 15 минут. Сразу после нее ветврачи решили все же сделать медведю и местное МРТ - поскольку были обнаружены гематомы в спинном мозге. Исследовали прицельно область поражения - грудной отдел. В этом месте пуль нет, поэтому металл не препятствовал обследованию. На диагностику потребовалось еще 40 минут. Результаты расшифруют чуть позже. А мы с мишкой уже возвращаемся в зоопарк», - рассказала Акулова.
Молодого медведя обнаружили в поселке Диксон 3 сентября - рана в области лопатки сильно ослабила его, животное могло шевелить только головой и передними лапами.
На место вылетела команда московских специалистов. Хищника осмотрели и перевязали, а затем транспортировали самолетом в Норильск, где дополнительно осмотрели на наличие инородных предметов в теле. Сейчас медведь находится под контролем специалистов столичного зоопарка и ветврачей.