Армия Армия Армия

Корабли СФ выполнили практические стрельбы на учениях по ПВО в Арктике

17:34 20.09.2023
В учениях приняли участие ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота (СФ) отработали практические ракетные пуски и артиллерийские стрельбы в ходе учений по противовоздушной обороне (ПВО) в Арктике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе учения в акватории Восточно-Сибирского моря отрабатывался элемент организации противовоздушной обороны отряда кораблей при угрозе нанесения ударов средствами воздушного нападения условного противника. Практический эпизод учений выполнили расчеты зенитных ракетных комплексов "Кинжал" и зенитных артиллерийских комплексов АК-630 большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", которые выполнили практические ракетные пуски и артиллерийские стрельбы по имитируемой воздушной цели», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что аналогичные учебно-боевые мероприятия отработал экипаж «Маршала Устинова», который действует в Баренцевом море в соответствии с планами учений с экспедиционной группировкой сил и войск СФ.

Учения с экспедиционной группировкой сил и войск СФ по организации обороны островных территорий и арктического побережья РФ начались 18 сентября. В них приняли участие до 1 800 человек, задействованы порядка 80 единиц техники, до 10 летательных аппаратов, до 15 кораблей, подлодок и судов.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1 155 Северного флота был спущен на воду 16 мая 1980 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, совершил официальный визит на Кубу.

В 2010 году произведены ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которых заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля - до 30 узлов, автономность - 30 суток. Экипаж составляет около 250 человек. Полное водоизмещение - 7 480 тонн.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1 164. Спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года. На его вооружении есть 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:19 В стране и мире
В Кремле заявили, что оснований говорить об этнических чистках в Карабахе нет
17:42 В стране и мире
Видео
Сергей Лавров прибыл в Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке
17:29 В стране и мире
В МИД назвали учения НАТО провокацией и подготовкой к столкновению с Москвой
17:20 В стране и мире
Впервые с 1937 года в Москве самое жаркое 20 сентября
17:14 В стране и мире
Видео
Спасенный год назад медведь Диксон умер в Московском зоопарке
Популярное
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Видео
Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово
Видео
В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал мужчину на самокате
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.