Корабли СФ выполнили практические стрельбы на учениях по ПВО в Арктике

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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота (СФ) отработали практические ракетные пуски и артиллерийские стрельбы в ходе учений по противовоздушной обороне (ПВО) в Арктике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе учения в акватории Восточно-Сибирского моря отрабатывался элемент организации противовоздушной обороны отряда кораблей при угрозе нанесения ударов средствами воздушного нападения условного противника. Практический эпизод учений выполнили расчеты зенитных ракетных комплексов "Кинжал" и зенитных артиллерийских комплексов АК-630 большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", которые выполнили практические ракетные пуски и артиллерийские стрельбы по имитируемой воздушной цели», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что аналогичные учебно-боевые мероприятия отработал экипаж «Маршала Устинова», который действует в Баренцевом море в соответствии с планами учений с экспедиционной группировкой сил и войск СФ.

Учения с экспедиционной группировкой сил и войск СФ по организации обороны островных территорий и арктического побережья РФ начались 18 сентября. В них приняли участие до 1 800 человек, задействованы порядка 80 единиц техники, до 10 летательных аппаратов, до 15 кораблей, подлодок и судов.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1 155 Северного флота был спущен на воду 16 мая 1980 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, совершил официальный визит на Кубу.

В 2010 году произведены ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которых заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля - до 30 узлов, автономность - 30 суток. Экипаж составляет около 250 человек. Полное водоизмещение - 7 480 тонн.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1 164. Спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года. На его вооружении есть 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.