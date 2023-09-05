Корабли и авиация Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море
С начала похода кораблями отряда Северного флота пройдены более 4400 морских миль, в ходе которых моряки-североморцы отработали различные учебно-боевые задачи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Отряд боевых кораблей Северного флота отработал противолодочные задачи в северных районах Баренцева моря. В маневрах приняли участие экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», ракетного крейсера «Маршал Устинов», а также экипажи противолодочных вертолетов Ка-27.
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