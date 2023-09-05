Корабли и авиация Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море

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Моряки искали подлодки условного противника различными способами с помощью гидролокационных комплексов. Вертолетчики вели поиск подводного противника с применением гидроакустических станций.

Личный состав арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота отработал эпизод учений по защите островной зоны и морского побережья на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Морские пехотинцы во взаимодействии с личным составом тактической группы Северного флота, дислоцирующейся на острове Земля Александры, отработали элементы проведения рейдовых действий в Арктике, а также тактические занятия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб из штатного стрелкового оружия.

С начала похода кораблями отряда пройдены более 4400 морских миль. В ближайшее время силы арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота продолжат решать задачи по обеспечению защиты интересов России в Арктике и действовать в северных районах Баренцева моря в соответствии с планами дальнего похода.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.