Армия Армия Армия

Корабли и авиация Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море

05:32 05.09.2023
С начала похода кораблями отряда Северного флота пройдены более 4400 морских миль, в ходе которых моряки-североморцы отработали различные учебно-боевые задачи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Отряд боевых кораблей Северного флота отработал противолодочные задачи в северных районах Баренцева моря. В маневрах приняли участие экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», ракетного крейсера «Маршал Устинов», а также экипажи противолодочных вертолетов Ка-27.

© Минобороны России

Моряки искали подлодки условного противника различными способами с помощью гидролокационных комплексов. Вертолетчики вели поиск подводного противника с применением гидроакустических станций.

Личный состав арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота отработал эпизод учений по защите островной зоны и морского побережья на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Морские пехотинцы во взаимодействии с личным составом тактической группы Северного флота, дислоцирующейся на острове Земля Александры, отработали элементы проведения рейдовых действий в Арктике, а также тактические занятия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб из штатного стрелкового оружия.

С начала похода кораблями отряда пройдены более 4400 морских миль. В ближайшее время силы арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота продолжат решать задачи по обеспечению защиты интересов России в Арктике и действовать в северных районах Баренцева моря в соответствии с планами дальнего похода.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:21 В стране и мире
World Aquatics допустила россиян до участия в лишь одиночных соревнованиях
19:32 В стране и мире
Видео
Шойгу прокомментировал отставку украинского министра обороны
20:54 В стране и мире
Видео
Зерновая сделка и украинский кризис: что обсудили Путин и Эрдоган в Сочи
18:42 Армия
МО РФ сообщило об уничтожении еще одного беспилотника над Брянской областью
18:26 В стране и мире
Путин повысил возраст отсрочки от армии для IT-специалистов
Популярное
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.