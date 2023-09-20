В стране и мире На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца Елизавета Кондрикова Вероятно, страница Дональда Трампа-младшего была взломана, в его личном профиле также опубликовали разные ругательства. © Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Хакеры, предположительно, взломали личную страницу Дональда Трампа-младшего в социальной сети X (бывш. Twitter) и сообщили о смерти бывшего президента США Дональда Трампа. «С грустью сообщаю, что мой отец Дональд Трамп скончался. Я буду баллотироваться в президенты в 2024 году», - написали в аккаунте сына Трампа. Также взломщики опубликовали на личной странице Трампа-младшего различные ругательства. Ранее в воскресенье 17 сентября Дональд Трамп высказался об украинском конфликте, отметив, что Киеву следовало заключить с Москвой соглашение о переходе части территорий к России для того, чтобы избежать таких катастрофических жертв. Под частью территорий экс-президент США имел в виду «Крым и другие регионы». Экспертное мнение и аналитика