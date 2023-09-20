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На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца

Елизавета Кондрикова
16:44 20.09.2023
Вероятно, страница Дональда Трампа-младшего была взломана, в его личном профиле также опубликовали разные ругательства.
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Хакеры, предположительно, взломали личную страницу Дональда Трампа-младшего в социальной сети X (бывш. Twitter) и сообщили о смерти бывшего президента США Дональда Трампа.

«С грустью сообщаю, что мой отец Дональд Трамп скончался. Я буду баллотироваться в президенты в 2024 году», - написали в аккаунте сына Трампа.

Также взломщики опубликовали на личной странице Трампа-младшего различные ругательства.

Ранее в воскресенье 17 сентября Дональд Трамп высказался об украинском конфликте, отметив, что Киеву следовало заключить с Москвой соглашение о переходе части территорий к России для того, чтобы избежать таких катастрофических жертв. Под частью территорий экс-президент США имел в виду «Крым и другие регионы».

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