Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион

В планах крымских властей сделать в квартире Владимира и Елены Зеленских музей борьбы с нацизмом.

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Квартиру семьи Владимира Зеленского в Крыму выставят на торги. Об этом сообщил председатель Госсовета Владимир Константинов. Элитное жилье расположено в ЖК «Император» в ялтинской Левадии. Рыночная стоимость квадратных метров оценивается в 23,9 миллиона рублей.

«Что касается квартиры Зеленских, у нас есть предложение создать в ней музей борьбы с нацизмом. Порекомендуем заняться этим вопросом новому собственнику», - написал Константинов в своем Telegram-канале.

Вместе с квартирой Зеленских будут отчуждены объекты санаторно-курортной отрасли и коммерческие помещения, принадлежащие ранее депутату Верховной рады Александру Гереге. Общая стоимость имущества - 350,6 миллиона рублей.

Ранее соседи Зеленских по крымскому поселку рассказали, что не видели чету ни разу за все время. С их слов, в квартире даже не сделан ремонт и она нежилая.