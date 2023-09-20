Мишустин: производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое

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Производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Кратно увеличился выпуск востребованных образцов. За первые восемь месяцев он выше по отношению даже не к соответствующему периоду, а ко всему прошлому году. Это касается и ключевых видов боевой техники, изготовление которой выросло более чем вдвое, а также автомобилей, систем связи средств радиоэлектронной борьбы и разведки», - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

Премьер-министр указал на выполнение планов по обеспечению Российской армии, в ряде случаев работы выполняются с опережением сроков. Мишустин также отметил важность получения военнослужащими всех соцгарантий и необходимость своевременного финансирования наших военнослужащих.

Накануне президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске сообщил, что организации ВПК сохраняют стабильные темпы, а объем производства бронетехники вырос вдвое.