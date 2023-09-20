Мишустин: производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое
Производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Кратно увеличился выпуск востребованных образцов. За первые восемь месяцев он выше по отношению даже не к соответствующему периоду, а ко всему прошлому году. Это касается и ключевых видов боевой техники, изготовление которой выросло более чем вдвое, а также автомобилей, систем связи средств радиоэлектронной борьбы и разведки», - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.
Премьер-министр указал на выполнение планов по обеспечению Российской армии, в ряде случаев работы выполняются с опережением сроков. Мишустин также отметил важность получения военнослужащими всех соцгарантий и необходимость своевременного финансирования наших военнослужащих.
Накануне президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске сообщил, что организации ВПК сохраняют стабильные темпы, а объем производства бронетехники вырос вдвое.