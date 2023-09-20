Третьяк: с песней Добронравова связано становление отечественного хоккея

Добронравов приезжал на многие спортивные соревнования, там его считали всегда «своим человеком».

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Легендарный вратарь, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал в беседе со «Звездой», что с песней «Трус не играет в хоккей», написанной поэтом-песенником Николаем Добронравовым, связано как его становление, так и становление отечественного хоккея.

«Гимн советских хоккеистов. Под этим гимном шли в бой на международных соревнованиях, на внутренних соревнованиях», - сказал Третьяк.

По его воспоминаниям, Добронравов приезжал на многие соревнования, выступал перед разными спортсменами, там его считали всегда «своим человеком».

«Он нам действительно был другом - не только хоккеистов, но и вообще спортсменов. Вспомните 80-й год, Олимпийские игры, весь мир плакал под песню “До свидания, Москва”... Сегодня вся спортивная семья скорбит. Невосполнимая утрата», - сказал президент Федерации хоккея России.

Сегодня в Москве проходит прощание с поэтом Николаем Добронравовым. Известный поэт, муж композитора Александры Пахмутовой скончался 16 сентября на 95-м году жизни.