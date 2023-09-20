Путин заявил Ван И, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай

Владимир Путин уточнил, что поездка состоится в рамках мероприятия по продвижению инициативы Китая «Один пояс - один путь».

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Президент России Владимир Путин на встрече с заведующим Канцелярией Комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить страну в октябре 2023 года.

«Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года», - сказал он.

По словам главы Российского государства, поездка состоится в рамках международной инициативы Пекина «Один пояс - один путь». Российский лидер отметил, что идея Си Цзиньпина уже стала брендом, подчеркнув, что она полностью соответствует интересам России.

Выступая на открытом уроке «Разговор о важном» 1 сентября, Путин заявил, что у него скоро состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, главы государств обсудят в том числе развитие гуманитарных контактов. Президент РФ отметил, что китайский лидер очень много лично делает для развития отношений и связей между Москвой и Пекином в разных областях.