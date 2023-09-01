Путин сообщил, что скоро у него будет встреча с Си Цзиньпином
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у него скоро состоится встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. По его словам, лидеры двух стран обсудят в том числе развитие гуманитарных контактов. Об этом глава государства сообщил на открытом уроке «Разговор о важном».
«Достаточно скоро у нас будут мероприятия. Встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом. Я с удовольствием называю его своим другом», - рассказал Путин.
Глава государства отметил, что лидер Китая Си Цзиньпин очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей в разных областях.
«Мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать еще по этому направлению, по направлению гуманитарных контактов», - раскрыл Владимир Путин.
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