Путин сообщил, что скоро у него будет встреча с Си Цзиньпином

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у него скоро состоится встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. По его словам, лидеры двух стран обсудят в том числе развитие гуманитарных контактов. Об этом глава государства сообщил на открытом уроке «Разговор о важном».

«Достаточно скоро у нас будут мероприятия. Встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом. Я с удовольствием называю его своим другом», - рассказал Путин.

Глава государства отметил, что лидер Китая Си Цзиньпин очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей в разных областях.

«Мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать еще по этому направлению, по направлению гуманитарных контактов», - раскрыл Владимир Путин.

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