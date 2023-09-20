Враг обстрелял частные дома в Белгородской области, пострадала женщина

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Украинские артиллеристы обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала женщина, хозяйка этого дома, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась», - написал он в своем Тelegram-канале.

Он добавил, что незначительные повреждения получил второй жилой дом - у него выбиты окна и посечены фронтоны.

Неприятельский обстрел повредил линию электропередачи, что привело к отключению электричества в селах Поповка, Максимовка и Бершаково. Гладков уточнил, что аварийные службы начнут устранять последствия уже в ближайшее время.

Ранее Минобороны России сообщало, что над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник.