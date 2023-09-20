Зара вспомнила о мудрых словах Николая Добронравова

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Заслуженная артистка России Зара в беседе со «Звездой» поделилась воспоминаниями о поэте-песеннике Николае Добронравове.

«Я благодарю судьбу за то, что знала Николая Николаевича, за то, что была вхожа в их дом с Александрой Николаевной», - сказала она.

Певица вспомнила, как Добронравов доверил ей песню «Вера», они вместе разбирали, как ее лучше исполнить.

«Там есть такие слова: “Есть любовь, а есть печаль - все остальное ложь”. Он мне сказал. “Зарочка, обязательно сделай паузу”...И потом когда я ее записывала и пела, я всегда помнила эти слова. В них столько глубины, мудрости», - рассказала артистка.

Зара заявила, что выросла на его песнях, которые являются достояние нашей страны.

«Я очень надеюсь, что наши дети и внуки будут так же любить эти песни и так же ими дорожить», - заявила она.

Николай Добронравов ушел из жизни в минувшую субботу, 16 сентября. Ему было 94 года.