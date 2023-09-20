В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ задержала жителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных

Максим Крюков
12:30 20.09.2023
В качестве доказательства задержанный снял весь процесс на видео, которое выслал представителям Украины, задействованным СБУ для вербовки россиян.
© Видео: УФСБ по Алтайскому краю © Фото: УФСБ по Алтайскому краю
Читайте нас на:

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Барнаула, который подозревается в государственной измене. Силовики установили, что россиянин 1981 года рождения через соцсети связался с гражданами Украины и в общении с ними выразил радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержать ВСУ.

«В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих», - говорится в заявлении УФСБ России по Алтайскому краю.

Отмечается, что задержанный снял весь процесс на видео, которое позже выслал украинским представителям, задействованным СБУ для вербовки граждан России в целях организации и проведения диверсий и террористических актов на территории РФ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на государственную измену» и «Покушение на террористический акт». Суд отправил мужчину под стражу.

Ранее ФСБ задержала россиян, которые готовили поджог административного здания под Ростовом-на-Дону. У подозреваемых при себе были четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на службу в составе киевских формирований, а также анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в ряды террористической организации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:41 В стране и мире
МО РФ: в лагере миротворцев находится более 2,2 тысячи жителей Карабаха
12:30 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала жителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных
12:05 В стране и мире
При втором обрушении перекрытия в доме в Балашихе погибли два спасателя
11:46 В стране и мире
Враг обстрелял частные дома в Белгородской области, пострадала женщина
11:02 Армия
Видео
Ракетный полк «Ярс» Тагильского соединения начал движение к полевой позиции
Популярное
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Видео
Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово
Видео
В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал мужчину на самокате
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.