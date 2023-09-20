ФСБ задержала жителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных

В качестве доказательства задержанный снял весь процесс на видео, которое выслал представителям Украины, задействованным СБУ для вербовки россиян.

© Видео: УФСБ по Алтайскому краю © Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Барнаула, который подозревается в государственной измене. Силовики установили, что россиянин 1981 года рождения через соцсети связался с гражданами Украины и в общении с ними выразил радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержать ВСУ.

«В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих», - говорится в заявлении УФСБ России по Алтайскому краю.

Отмечается, что задержанный снял весь процесс на видео, которое позже выслал украинским представителям, задействованным СБУ для вербовки граждан России в целях организации и проведения диверсий и террористических актов на территории РФ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на государственную измену» и «Покушение на террористический акт». Суд отправил мужчину под стражу.

Ранее ФСБ задержала россиян, которые готовили поджог административного здания под Ростовом-на-Дону. У подозреваемых при себе были четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на службу в составе киевских формирований, а также анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в ряды террористической организации.