ФСБ задержала россиян, готовивших поджог административного здания под Ростовом

© Видео: ФСБ России © Фото: ЦОС ФСБ России

Под Ростовом-на-Дону задержаны двое россиян, собиравшихся поджечь административное здание по заданию агентов «Легиона «Свобода России»*. Об этом сообщает Центр oбщественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как утверждает ведомство, молодые люди планировали совершить в регионе диверсию. Когда конкретно злоумышленники хотели поджечь военкомат, не сообщается.

У задержанных нашли четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на службу в составе киевских формирований, а также анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в ряды террористической организации. Против молодых людей заведены уголовные дела.

В начале месяца ФСБ задержала переводившего деньги для ВСУ жителя Хабаровск. Задержанный планировал участвовать в боевых действиях на стороне украинских боевиков.

* Запрещенная в России террористическая организация.