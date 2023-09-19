Украинец рассказал, как сдался в плен после «хорошего обстрела» со стороны ВС РФ

Мужчина призвал сослуживцев выходить по рации на частоту 149.200 и вызывать «Волгу» - русские обеспечат безопасный коридор для сдачи в плен.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный Дмитрий Иванов был мобилизован, несмотря на плохое здоровье, связанное с язвенной болезнью желудка. Изначально подготовка была рассчитана на полтора месяца, а фактически длилась всего пару недель. Мужчина успел лишь покопать окопы, поразбирать автомат, и был отправлен на передовую. Украинцы попали под обстрел, получили ранения, свернули не туда и заехали практически к позициям русских.

«Попал под обстрел, не знаю какой, но очень хороший. Были прилеты по машине не один раз. Получил контузию уже второй раз. Сделались "трехсотыми" те, кто был наверху. Не работала рация, не туда повернул, заехал к другим людям. Остановились, вышли из машины, обдумали план действий. Побратим вспомнил, что есть такая частота 149.200, можно ее набрать, назвать позывной "Волга" и сдаться в плен», - рассказал он.

ВС РФ вышли на связь, приехали к украинцам, увели в безопасное место и оказали медицинскую помощь. Дмитрий отметил, что отношение российских военнослужащих к пленным достойное. Он призвал своих сослуживцев сдаваться и остаться живыми.

Накануне Минобороны показало видео с рассказом другого пленного, который сообщил, что в ВСУ расправляются с теми, кто отступает либо сдается.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.