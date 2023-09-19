Армия Армия Армия

Украинец рассказал, как сдался в плен после «хорошего обстрела» со стороны ВС РФ

10:55 19.09.2023
Мужчина призвал сослуживцев выходить по рации на частоту 149.200 и вызывать «Волгу» - русские обеспечат безопасный коридор для сдачи в плен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Пленный Дмитрий Иванов был мобилизован, несмотря на плохое здоровье, связанное с язвенной болезнью желудка. Изначально подготовка была рассчитана на полтора месяца, а фактически длилась всего пару недель. Мужчина успел лишь покопать окопы, поразбирать автомат, и был отправлен на передовую. Украинцы попали под обстрел, получили ранения, свернули не туда и заехали практически к позициям русских.

«Попал под обстрел, не знаю какой, но очень хороший. Были прилеты по машине не один раз. Получил контузию уже второй раз. Сделались "трехсотыми" те, кто был наверху. Не работала рация, не туда повернул, заехал к другим людям. Остановились, вышли из машины, обдумали план действий. Побратим вспомнил, что есть такая частота 149.200, можно ее набрать, назвать позывной "Волга" и сдаться в плен», - рассказал он.

ВС РФ вышли на связь, приехали к украинцам, увели в безопасное место и оказали медицинскую помощь. Дмитрий отметил, что отношение российских военнослужащих к пленным достойное. Он призвал своих сослуживцев сдаваться и остаться живыми.

Накануне Минобороны показало видео с рассказом другого пленного, который сообщил, что в ВСУ расправляются с теми, кто отступает либо сдается.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:05 В стране и мире
Полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора
10:52 В стране и мире
Франция не будет запрещать въезд машин с российскими номерами
10:33 В стране и мире
112: Игорю Николаеву провели коронарное шунтирование
09:26 В стране и мире
NYT опубликовала расследование по ракетному удару по рынку в Константиновке
08:50 В стране и мире
В Минцифры РФ заявили, что цифровой паспорт не заменит бумажный
Популярное
Видео
В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал мужчину на самокате
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.