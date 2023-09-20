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Саперы ВДВ показали, как разминируют освобожденный Артемовск

05:00 20.09.2023
Десантники метр за метром обследуют улицы и здания.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Инженерно-саперные подразделения Воздушно-десантных войск ежедневно ведут кропотливую работу по разминированию освобожденного от украинских националистов города Артемовск. Метр за метром обследуются улицы и здания. Министерство обороны Российской Федерации показало кадры опасной работы десантников.

Группа инженерной разведки, несмотря на постоянное огневое воздействие ВСУ, продвигается вдоль улицы, обследуя обочины миноискателями и щупами. Так, например, обнаружив мину, сапер подает специальный сигнал своим товарищам.

После этого организовывается прикрытие, а  старший группы устанавливает накладной заряд на мину, после чего она уничтожается. Это позволит передвигаться по дороге технике с материальными средствами и боеприпасами.

Ранее «Звезда» рассказывала, что саперы разминировали мариупольскую больницу управления МВД, в которой бойцы украинского националистического батальона держали местных жителей. Людей фактически сделали заложниками.

Прошлой весной в этом месте шли ожесточенные бои с боевиками.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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