В Мариуполе разминировали больницу, где бойцы «Азова»* держали в заложниках пожилых людей
Саперы ВВО разминировали мариупольскую больницу управления МВД, в которой бойцы батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) держали местных жителей, фактически сделав их заложниками. Весной 2022 года в этом месте шли ожесточенные бои, здание находилось под контролем азовцев*.
В подвале больницы российские военнослужащие обнаружили матрасы и детские игрушки. Именно здесь, по словам местных, националисты удерживали мирных жителей. До прихода батальона «Азов»* люди прятались в подвале от обстрелов, но, когда солдаты заняли здание, им запретили выходить на улицу. Бомбоубежище превратилось в тюрьму. Очевидцем происходящего был сапер с позывным «Док», он рассказал о том, что творилось в городе.
«Когда у них начала заканчиваться еда, солдаты под предлогом того, что сверху шли бои, не выпускали их на улицу, не давали возможность нормально питаться. Находились 35 человек, пожилые люди в основном», - рассказал он.
Азовцев* выбили из больницы спустя две с половиной недели. Российские военнослужащие сразу же принесли заложникам чистую воду и сухпайки. Мариуполец Михаил рассказывает: националисты могли схватить любого прямо на улице. У него, к счастью, забрали только автомобиль.
«Мы боялись, все боялись. Когда пропали несколько жителей, все стали бояться», - поделился он.
Помимо свидетельств присутствия заложников, в подвале были найдены медицинские карты боевиков «Азова»*. Оказалось, что многие из них до службы проходили лечение в психиатрических клиниках.
Подробнее о том, какими были люди, входившие в состав батальона, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова.
*- террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.