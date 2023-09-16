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В Мариуполе разминировали больницу, где бойцы «Азова»* держали в заложниках пожилых людей

Павел Кольцов
Анастасия Бобылева
08:20 16.09.2023
В мариупольской больнице управления МВД националисты из батальона «Азов» держали в заложниках мирных жителей. Среди них было много пожилых людей, также в подвале обнаружили детские игрушки.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Саперы ВВО разминировали мариупольскую больницу управления МВД, в которой бойцы батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) держали местных жителей, фактически сделав их заложниками. Весной 2022 года в этом месте шли ожесточенные бои, здание находилось под контролем азовцев*.

В подвале больницы российские военнослужащие обнаружили матрасы и детские игрушки. Именно здесь, по словам местных, националисты удерживали мирных жителей. До прихода батальона «Азов»* люди прятались в подвале от обстрелов, но, когда солдаты заняли здание, им запретили выходить на улицу. Бомбоубежище превратилось в тюрьму. Очевидцем происходящего был сапер с позывным «Док», он рассказал о том, что творилось в городе.

«Когда у них начала заканчиваться еда, солдаты под предлогом того, что сверху шли бои, не выпускали их на улицу, не давали возможность нормально питаться. Находились 35 человек, пожилые люди в основном», - рассказал он.

Азовцев* выбили из больницы спустя две с половиной недели. Российские военнослужащие сразу же принесли заложникам чистую воду и сухпайки. Мариуполец Михаил рассказывает: националисты могли схватить любого прямо на улице. У него, к счастью, забрали только автомобиль.

«Мы боялись, все боялись. Когда пропали несколько жителей, все стали бояться», - поделился он.

Помимо свидетельств присутствия заложников, в подвале были найдены медицинские карты боевиков «Азова»*. Оказалось, что многие из них до службы проходили лечение в психиатрических клиниках.

Подробнее о том, какими были люди, входившие в состав батальона, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова.

*- террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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