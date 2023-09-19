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Расчет «Солнцепека» уничтожил термобарическими снарядами украинских боевиков

05:00 19.09.2023
Десантники выполняют боевые задачи днем и ночью.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Днем и ночью расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск выполняют задачи в зоне специальной операции. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ВДВ наносят удары 220-мм термобарическими снарядами по украинским позициям, выжигая заглубленные укрытия, опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.

Снаряды ТОС-1А способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты и легко бронированную технику. Экипажи «Солнцепеков» прикрывают группы охранения.

«Экипаж знает цели, все умеют пользоваться средствами, находящимися в машине. Мы абсолютно взаимозаменяемые» , - отмечает командир боевой машины «Молот».

Ранее в Минобороны России рассказали, как расчет миномета 2С4 «Тюльпан» уничтожил «опорники» украинских боевиков на Краснолиманском направлении СВО.

Бойцы ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 километров.  

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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