В стране и мире Расчет «Солнцепека» уничтожил термобарическими снарядами украинских боевиков Десантники выполняют боевые задачи днем и ночью. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Днем и ночью расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск выполняют задачи в зоне специальной операции. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ВДВ наносят удары 220-мм термобарическими снарядами по украинским позициям, выжигая заглубленные укрытия, опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии. Снаряды ТОС-1А способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты и легко бронированную технику. Экипажи «Солнцепеков» прикрывают группы охранения. «Экипаж знает цели, все умеют пользоваться средствами, находящимися в машине. Мы абсолютно взаимозаменяемые» , - отмечает командир боевой машины «Молот». Ранее в Минобороны России рассказали, как расчет миномета 2С4 «Тюльпан» уничтожил «опорники» украинских боевиков на Краснолиманском направлении СВО. Бойцы ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 километров. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика