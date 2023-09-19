В Минцифры РФ заявили, что цифровой паспорт не заменит бумажный

Правительству РФ предстоит определить перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги».

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Цифровая версия паспорта гражданина РФ не заменит оригиналы документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что россияне смогут использовать мобильное приложение «Госуслуги» вместо таких бумажных документов, как удостоверения, выписки, справки, свидетельства, паспорта, только в отдельных бытовых ситуациях. При этом перечень случаев, в которых можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги», установит Правительство РФ.

Отмечается, что использование приложения на мобильном устройстве осуществляется на добровольной основе. Существующие бумажные документы сохранят свой статус - их можно будет по-прежнему предъявлять без каких-либо ограничений.

Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ о введении в России цифрового паспорта, приравняв к бумажной версии документ, предъявляемый с помощью мобильного приложения «Госуслуги». Глава государства поручил кабмину разработать список документов, которые также можно предъявлять в онлайн-формате.