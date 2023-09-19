Сокровище Севера: как на Кольском полуострове пытаются сберечь аметистовый берег

Аметистовый берег - настоящее сокровище Кольского полуострова. Туристы со всей России стремятся увидеть его своими глазами и даже прихватить частичку на память. Полудрагоценные камни повсюду. От бледно-сиреневого до темно-фиолетового и даже черного, так называемого траурного сорта - устоять невозможно.
«Поднять можно. Я считаю, что молотком рубить - это уже кощунство. А вот взять камушек, а потом вернуться захотеть, посмотреть еще что-то, наш север», - сказала инструктор-проводник Светлана Малова.
Наталья впервые на Севере, тоже берет аметисты на память. Домой, в столицу.
«Вот этот камень я подарю знакомому ювелиру. Пусть у него в офисе хранится красота такая, что в России когда-то добывали аметисты», - поделилась Наталья.
Добычу аметистов поморы здесь вели еще в XVI веке. В советское время промысел обрел промышленные масштабы. Камни отсюда поставляли на отечественные заводы. Их скупали ювелирные фирмы Италии, Канады, Франции. В Музее цветного камня можно увидеть лучшие аметисты, с кристаллами, достойными украшений. Но это единичные экземпляры.
«Самый уникальный аметист - это хорошего такого насыщенного цвета, и чтобы кристаллики были не побиты», - рассказала главный хранитель музейных предметов Мончегорского музея цветного камня им. В.Н. Дава Элеонора Гостева.
С приходом на рынок более чистого бразильского аметиста, качество которого выше, разработку северного месторождения прекратили. А мыс Корабль, его каменные берега и обрывы с аметистовыми щетками объявили памятником природы.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.