В стране и мире Сокровище Севера: как на Кольском полуострове пытаются сберечь аметистовый берег Елена Сивонен Туристы со всей страны расхищают уникальный аметистовый пляж на берегу Белого моря. И если одни берут маленький самоцвет, то кто-то вооружается молотком. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Аметистовый берег - настоящее сокровище Кольского полуострова. Туристы со всей России стремятся увидеть его своими глазами и даже прихватить частичку на память. Полудрагоценные камни повсюду. От бледно-сиреневого до темно-фиолетового и даже черного, так называемого траурного сорта - устоять невозможно. «Поднять можно. Я считаю, что молотком рубить - это уже кощунство. А вот взять камушек, а потом вернуться захотеть, посмотреть еще что-то, наш север», - сказала инструктор-проводник Светлана Малова. Наталья впервые на Севере, тоже берет аметисты на память. Домой, в столицу. «Вот этот камень я подарю знакомому ювелиру. Пусть у него в офисе хранится красота такая, что в России когда-то добывали аметисты», - поделилась Наталья. Добычу аметистов поморы здесь вели еще в XVI веке. В советское время промысел обрел промышленные масштабы. Камни отсюда поставляли на отечественные заводы. Их скупали ювелирные фирмы Италии, Канады, Франции. В Музее цветного камня можно увидеть лучшие аметисты, с кристаллами, достойными украшений. Но это единичные экземпляры. «Самый уникальный аметист - это хорошего такого насыщенного цвета, и чтобы кристаллики были не побиты», - рассказала главный хранитель музейных предметов Мончегорского музея цветного камня им. В.Н. Дава Элеонора Гостева. С приходом на рынок более чистого бразильского аметиста, качество которого выше, разработку северного месторождения прекратили. А мыс Корабль, его каменные берега и обрывы с аметистовыми щетками объявили памятником природы. © ТРК «Звезда» Мыс Корабль - уникальное место. Это огромная скала с фиолетовыми вкраплениями аметиста. Геологический памятник природы, омываемый водами Белого моря. Здесь на поверхность выходит аметистовая жила. Это месторождение, правда, бывшее. Разработки здесь уже не ведутся, но аметисты, особенно во время отлива, найти здесь проще простого. За аметистами на Терский берег приезжают тысячи туристов. И это беспокоит местных жителей. Мол, еще год-другой сбора такими темпами, и от Аметистового берега гости камня на камне не оставят. «Мы видим постоянно в Интернете, я мониторю эту тему, продают наши камни, прямо Терский берег написано, или с Оленицы, или с мыса корабль, и там, и там эта проблема есть. Набирают багажники, прямо с молотками приезжают, есть фотографии в Интернете, мы это все видим, конечно», - заявила эко-общественница Анна Стрелкова. Геолог Николай Фришман 40 лет исследует Терский берег. Аметисты в его коллекции - все с мыса Корабль. Уверяет, этих фиолетовых щеток так много, что хватит не на одно поколение: 100-200 лет как минимум Аметистовый берег еще будет на слуху. «Пусть забирают, потому что основная масса камней изничтожается морем. Мы этого не видим, но идет постоянный круговорот в природе. Другой вопрос, что можно было бы несколько участков сделать заповедными, чтобы не трогали, а основное побережье, ну, какой смысл», - сказал геолог Николай Фришман. Семья Бартош потомственных горных инженеров тоже выступает за сохранность мыса Корабль. И предлагает включить его в программу экскурсионного туризма, разработать маршрут выходного дня. С возможностью сбора аметиста, но не килограммами на продажу, а штучно, для себя, на память как сувенир, который здесь при желании помогут превратить в украшение, сделать серьги, кулон или перстень. «Кто-то берет тонну, есть и такие. Она ему и не нужна, он высыплет ее у себя в саду, будет попинывать, но он же добыл. Этого делать нельзя», - отметила директор мастерской «Аметистовый берег» Людмила Бартош. Та же проблема и на море Баренцевом, в Териберке. Желая забрать частичку Севера, туристы прихватывают с собой так называемые «яйца дракона» - камни округлой формы, местная достопримечательность - несмотря на то, что уже три месяца здесь действуют правила особо охраняемой природной территории и вывоз камней запрещен. Останавливают нарушителей природного покоя в аэропорту. Пассажиров с ударно-дробящим инструментом в ручной клади дальше входа служба безопасности не пускает. «Мы рассказываем о том, что камни нельзя провозить с собой, стараемся делать какие-то публичные акции, но, к сожалению, ситуация не улучшается. На данный момент камни как пытались увозить, так и увозят», - заявила специалист по связям с общественностью АО «Аэропорт Мурманск» Ольга Кажинская. Туристы пытаются забрать даже булыжники в качестве сувениров. Но в аэропорту их изымают. И это лишь малая часть того, что скопилось в воздушной гавани Мурманска меньше, чем за 4 месяца. © ТРК «Звезда» Аметистовые щетки в этой «коллекции» из 2 тысяч камней - примерно столько в аэропорту набирается за год - тоже имеются. Сейчас прорабатывается вопрос организации и проведения рейдов. Активисты хотят предложить главе региона ввести на мысе Корабль экосбор. Одним словом, взять под контроль территорию бывшего месторождения, а ныне одной из жемчужин Кольского края, чтобы Аметистовый берег сохранил свою первозданную красоту. Летом стало известно, что в России могут ввести налог на добычу драгоценных металлов. Раньше компании зарабатывали на неформальной добыче драгметаллов и не платили налог с такой деятельности, теперь же эта часть бизнеса может начать контролироваться государством. Налог на добычу драгметаллов может добавить в бюджет страны более 100 миллиардов рублей в год. Экспертное мнение и аналитика