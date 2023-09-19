Российские военные на Донецком направлении отразили 7 атак боевиков

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На Донецком направлении специальной операции российские бойцы отразили 7 атак штурмовых групп украинских националистов. Противник потерял до 210 военнослужащих. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили. Кроме того, авиация уничтожила в Авдеевке вражеский пункт временной дислокации, узел связи и запасный командный пункт.

Также артиллерия группировки войск поразила два орудия М777 американского производства, две гаубицы Д-30, три миномета, семь автомобиле, позиции гранатометного расчета и пункт управления беспилотниками. А барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил польскую самоходку Krab.

«Средства радиоэлектронной борьбы подавлены три беспилотных летательных аппарата на Лисичанском направлении», - подчеркнул Георгий Минесашвили.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что расчет 240-мм миномета 2С4 «Тюльпан» ЦВО уничтожил опорные пункты и укрепленные сооружения противника на Краснолиманском направлении. Бойцы ведут огонь по позициям боевиков осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 километров.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.